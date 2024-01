Fui buscar no P12, de Buenos Aires:

La justicia laboral suspendió la aplicabilidad del Título IV del DNU 70/23, mediante el que el presidente Javier Milei busca desregular la legislación referida al mundo del trabajo. La propuesta del Gobierno incluye, entre otras cosas, aumentar el período de prueba de tres a ocho meses, facilitar los despidos de quienes participen en medidas de fuerza y limitar el derecho a huelga. A continuación, el detalle de los puntos principales de la reforma laboral de Milei que la Justicia frenó.

Decreto DNU aumenta tempo de experiência trabalhista de três meses para oito (empresários poderiam demitir sem indenização ao fim de oito meses de trabalho do empregado)

Derecho a huelga

Entre las novedades que presentó el DNU en el ámbito laboral se destaca una restrictiva reglamentación del derecho de huelga. “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos“, dice el decreto.

Decreto do governo de extrema-direita quer limitar (na verdade, acabar) com direito de greve na Argentina…o decreto fala em serviços essenciais e na relação estão quase todos…ou seja, todos os servios são essenciais…portanto, sem direito à greve.

Resultado: a justiça trabalhista argentina deu no meio dos principais artigos da reforma trabalhista que o governo de extrema-direita quer fazer…e suspendeu seus efeitos.

E mais um dado alarmante:

Metade das famílias de classe média do país suspenderam as férias…porque sentiram o golpe do governo que ela mesma (a classe média argentina) ajudou a eleger. Lá como aqui no Brasil, a classe é ridícula…sonha ser a classe alta e quando vem a realidade de um governo antissocial entra em desespero…

E por fim um show midiático para distrair o distinto público(distraído)

Minista da segurança pública, com apoio da imprensa hereditária da Argentina, ‘revelou’ a prisão de três estrangeiros supeitos de integrarem uma célula terrorista…

Já viu, né? Governos de extrema-direita não vivem sem inventar inimigos externos e internos…o método é igual em todo o mundo…

A imprensa alternativa de Buenos Aires está chamando essas revelações do governo de extrema-direira de una gran broma (uma grande piada).

J R Braña B.

