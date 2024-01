O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) alerta os condutores com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida de que seguir dirigindo após o vencimento do documento é infração de trânsito gravíssima. Segundo a legislação, o período para circular com a habilitação fora do prazo de validade é de até 30 dias.

Por conta do longo tempo de validade, muitas vezes os condutores esquecem de conferir o documento e seguem dirigindo mesmo após o vencimento, o que pode resultar em multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH, por isso é tão importante que o condutor fique atento aos prazos e à validade.

Para renovar a CNH, o condutor pode dar início ao processo pelo próprio site do Departamento, acessando o Portal de Serviço, no canto superior direito da página, mediante realização de cadastro prévio.

“Em Rio Branco o serviço também pode ser realizado presencialmente na Unidade de Atendimento ao Público – Habilitação, localizada na Avenida Ceará, n.º 3.059, Bairro Jardim Nazle. Outra opção é procurar a Organização em Centros de Atendimento (OCA). Lá o Detran funciona na Praça Amarela, das 7h às 13h30, onde o condutor pode realizar todo o procedimento sem sair do prédio”, lembrou a chefe da Divisão de Atendimento de Habilitação, Elisangela Brasil.

Nas 14 cidades do interior onde o Detran possui representação, o condutor pode procurar a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) mais próxima. Para renovar a habilitação é necessário apresentar originais e cópias do documento de identificação, atualizado e em bom estado de conservação, comprovante de endereço atualizado e a CNH vencida.

Após a realização dos exames, pagamento da taxa de renovação, coleta de dados biométricos e entrega do processo no Detran, o prazo para recebimento da nova CNH é de cinco dias úteis.