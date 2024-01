(…)De acordo com o parlamentar, esses fundos serão direcionados à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) para aprimorar a infraestrutura das casas de acolhimento. Dentre os investimentos planejados, destacam-se a aquisição de equipamentos, mobiliários e a incorporação de dois veículos – uma van e uma pick-up.

Acrescentou que a distribuição dessa verba contemplará duas unidades essenciais: a Casa Abrigo Mãe da Mata, em Rio Branco, que receberá quase R$ 1,7 milhão, enquanto a Casa Abrigo do Juruá, localizada no município de Cruzeiro do Sul, terá à disposição mais de R$ 1,4 milhão.

Para o senador, esses recursos vão muito além de uma quantia financeira. Representam um compromisso com a dignidade e o bem-estar da população mais vulnerável do estado. Ressaltou que, ao se fortalecer as estruturas dessas casas de acolhimento, se está investindo na construção de uma sociedade mais justa e solidária, em que cada cidadão, independentemente de sua situação particular, deve encontrar acolhimento e esperança, declarou. (…)

-Essa iniciativa representa um marco significativo para o estado, não apenas em termos financeiros, mas também como um gesto concreto em favor dos que mais necessitam de suporte e cuidado dentro da sociedade acreana – afirmou.

Em tempo:

Prezada Professora Zilmar Rocha

Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)

Com satisfação, informo à ilustre Secretária, Professora e Amiga que conseguimos, nos últimos instantes de 2023, junto ao Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o EMPENHO de verba no valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), que destinei à SEASDH.

A referida verba será investida na aquisição de equipamentos e mobiliários, além de uma van e uma pick-up para as unidades Casa Abrigo Mãe da Mata, em Rio Branco (R$ 1.669.500,00), e a Casa Abrigo do Juruá, em Cruzeiro do Sul (R$ 1.430.500,00).

Expresso minha convicção de que esses investimentos não apenas fortalecerão a infraestrutura dessas instalações vitais, mas também desempenharão um papel crucial na expansão e aprimoramento dos serviços de assistência social. Tais recursos não representam apenas uma quantia financeira; são um compromisso com a dignidade e o bem-estar da população mais vulnerável do nosso Estado e ao fortalecermos essas casas de acolhimento, estamos investindo na construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde cada cidadão, independentemente de suas circunstâncias, possa encontrar acolhimento e esperança.

Aproveito a oportunidade para contar com o seu apoio em compartilhar essa conquista com os demais amigos, reforçando o compromisso que temos em prol do desenvolvimento de nosso querido Acre.

Atenciosamente,

Senador Sérgio Petecão

(PSD/AC)

