ET de Quito: El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre la situación de seguridad en el país y el último decreto con el que se declaró la existencia de un conflicto armando no internacional.

También anunció el inicio del proceso de deportación de 1.500 ciudadanos colombianos con sentencias ejecutoriadas de más de cinco años.

“No vamos a ceder. No vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente. Hoy los vamos a combatir y a dar soluciones”, señaló el Primer Mandatario.

-Não vamos ceder. Não vamos deixar a sociedade morrer lentamente. Vamos combater e dar solução – afirmou Daniel Noboa.

(…)

Grifo meu: Crise geral à vista…

Grifo meu 2: muito fácil chegar, pelo Acre, até o Equador…Segue Estrada do Pacífico, depois Carretera Norte do Peru até Tumbes, na fronteira…Pronto…Equador! As estradas desse país são melhores que as do Brasil.

J R Braña B.

