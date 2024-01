Devido reformas na Cidade da Justiça, a Ouvidoria passou para o Fórum Barão do Rio Branco provisoriamente

Com intuito de facilitar o acesso da sociedade à Ouvidoria, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) transferiu provisoriamente sua Ouvidoria. No momento, os atendimentos presenciais ocorrem no térreo do Fórum Barão do Rio Branco, na Rua Benjamin Constant, 250, Centro – Rio Branco.

O serviço também está disponível ao público por meio destes canais de acesso:

Formulário eletrônico: clique aqui. E-mail: [email protected] ; Ligações telefônicas: (68) 3211-5535 ou 0800 721 3040; WhatsApp: (68) 99971-7851; Fale com a Maia (chatbot): (68) 99940-8024.

A mudança provisória do órgão se deu pelas manutenções prediais que ocorrem no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis, na Cidade da Justiça e em breve o ambiente será reinaugurado.

O que é a Ouvidoria da Justiça?

É um serviço posto à disposição do cidadão para esclarecer dúvidas, reclamar, denunciar, elogiar ou apresentar sugestões sobre os serviços prestados pelo Judiciário e as demais atividades por ele desenvolvidas. A Ouvidoria do TJAC busca, ainda, mais participação popular para aprimorar atendimento jurisdicional à comunidade acreana.