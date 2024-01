Um paradoxo intrigante (by JLab)

Discussões sobre mudanças no Novo Ensino Médio (NEM), iniciado em 2022, continuam no Congresso para 2024. O debate inclui o projeto do Executivo (PL 5.230/2023) e ajustes sugeridos pela Subcomissão Temporária para Avaliar o Ensino Médio no Brasil (Ceensino). A reforma de 2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), criando agrupamentos de disciplinas e permitindo escolha de itinerários formativos pelos estudantes. A implementação do NEM foi suspensa em abril, pois parte da Lei 13.415, de 2017, não obteve apoio. A mudança pode impactar quase 8 milhões de estudantes. Dados do último censo escolar do MEC mostram que, em 2022, 7,86 milhões de alunos estavam no ensino médio, sendo 6,89 milhões em escolas públicas e 971 mil em particulares. A expectativa é de aumento no censo de 2023, com resultados em 31 de janeiro.