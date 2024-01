O Ministério da Saúde distribuiu, neste mês de janeiro, 5,6 milhões de unidades do novo medicamento para HIV, composto por dolutegravir 50mg + lamivudina 300mg em um único comprimido. O Acre recebeu 7.500 unidades. Esse tratamento inovador permite uma dose única diária, substituindo a terapia anterior. A transição seguirá critérios como idade acima de 50 anos, adesão regular, carga viral baixa e início da terapia dupla até 30/11/2023. Os critérios serão revisados em seis meses, considerando prescrições e disponibilidade do medicamento. Essa ação faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para eliminar o HIV e a aids, com investimento de R$ 1,8 bilhão em medicamentos em 2023.

