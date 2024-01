O Concurso Público Nacional Unificado é um novo modelo de seleção de servidores públicos, desenvolvido pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Esse método realiza concursos simultâneos em todo o país para preenchimento de cargos efetivos na Administração Pública Federal. O objetivo é garantir igualdade de oportunidades, uniformizar procedimentos de prova, aprimorar critérios de seleção com foco nas qualificações necessárias e manter a imparcialidade em todas as fases do processo. Mantenha-se informado sobre o Concurso Público Nacional Unificado através das notícias e informações oficiais.

No ato da inscrição, feita exclusivamente pelo aplicativo Gov.br, será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU), único mecanismo de pagamento que valerá para o concurso. O prazo segue até 9 de fevereiro.

Acompanhe as notícias e informações oficiais do Concurso Público Nacional Unificado em oestadoacre.com