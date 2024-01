Brasil e China estenderam a validade dos vistos para passaportes de seus cidadãos de cinco para dez anos. O acordo foi assinado durante a visita do ministro chinês Wang Yi ao ministro brasileiro Mauro Vieira no Palácio do Itamaraty. A medida visa facilitar viagens, promover contatos diretos entre empresários e impulsionar o turismo entre os dois países. A visita marca o início das celebrações dos 50 anos das relações diplomáticas sino-brasileiras, oficialmente a serem comemoradas em 15 de agosto.

