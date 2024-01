O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa o óbito do detento Cristiano Dias da Silva, de 46 anos, nesta segunda-feira, 22, no Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

Cristiano era paciente do Centro de Atendimento psicossocial (Caps) e estava sozinho na cela.

Os policiais observaram que o detento não levantou da cama nesta manhã e, ao checarem, viram que estava desacordado. O Samu foi acionado e atestou que Cristiano teve uma provável parada cardíaca, resultando no óbito.

No momento, o Iapen cuida de todos os trâmites para velório e enterro.

Que neste momento de profunda dor, Deus conforte o coração dos familiares.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC