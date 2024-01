A carreta da Defensoria Pública do Estado do Acre está atendendo a população em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital, até amanhã, 25, das 8h às 12h. Equipada com 14 guichês, notebooks, tablets e ambiente climatizado, a unidade móvel oferece serviços jurídicos, como consulta processual, orientações e assistência nas áreas cível e criminal, incluindo retificação de documentos, pensão alimentícia, registro tardio, investigação de paternidade, tutela, curatela, ação de inventário e defesa do consumidor.

