Examente nesta quinta-feira, 25, recebi mensagem escritas e em áudio de jovens alunos dizendo a mim que não vão se vacinar – nem eles e muito menos seus familiares – porque estão ouvindo nos seus bairros que a vacina contra a Dengue não seria segura…(Brasil é o primeiro país do mundo onde a saúde pública, SUS, está oferecendo a vacina grátis)

E porque alunos entraram em contato comigo?

Porque fui um dos maiores incentivadores das vacinas durante a pandemia do covid…Eu mesmo tomei todas as doses…Dias atrás tomei a bivalente…Perdi amigos e até minha sogra morreu pela demora do desqualificado governo passado na compra da vacina….Não esqueçamos: mais de 700 mil pessoas morreram de covid…E alguns milhares poderiam estar vivos se a vacina tivesse chegado no tempo certo e não tivesse havido verdadeiras campanhas dos negacionistas oficiais contra a imunização.

Pois bem: o governo do Acre – e o governo federal, idem – precisam amplificar a necessidade das vacinas…Em 2023 o índice de vacinação já melhorou no país…Porém, o estrago na mente das pessoas pelo governo passado ainda surte efeito…Efeito perverso e desorientador.

Por isso mesmo jovens estão dizendo que não vão tomar vacina contra a Dengue em Rio Branco…

Aí o alerta que faço!!

