São Paulo comemora seus 470 anos nesta quinta-feira (25) com uma programação cultural abrangente, incluindo shows, filmes, exposições e o tradicional bolo de aniversário. Para facilitar a participação, os ônibus serão gratuitos no dia.

No Bixiga, haverá o bolo gigante, mantido pela comunidade desde os anos 80. Cada pessoa é convidada a levar um bolo simples sem recheio, com a cobertura desejada. Ao meio-dia, acontece o “parabéns” para a cidade, seguido pela distribuição dos bolos.

O Mercado Municipal também oferecerá um bolo para celebrar os 91 anos do Mercadão e o aniversário da cidade. O bolo, com base de pão de ló e recheio de creme de confeiteiro, com formato do mapa da capital, será distribuído ao público a partir das 12h.

Este slideshow necessita de JavaScript.