Neste sábado (27), a Mega-Sena vai sortear um prêmio estimado de R$ 65 milhões no concurso 2.681. As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas ou pela internet, custando R$ 5 para a aposta simples de seis dezenas.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem às terças, quintas e sábados. No último concurso, os números sorteados foram 03, 11, 42, 45, 46 e 57, mas nenhum apostador acertou todas as seis dezenas.