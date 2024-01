O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, com 92 times de várias divisões do futebol nacional, ocorrerá na terça-feira (30), às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF no Rio de Janeiro. Neste mesmo dia, serão definidos os mandos de campo da segunda fase. O sorteio será transmitido ao vivo online. A primeira fase está prevista para começar em 21 de fevereiro.

