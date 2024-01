No encontro no Palácio do Itamaraty, ontem, 30, Brasil e Bolívia assinaram acordo que reconhece as carteiras de habilitação de ambos os países. Isso permite que motoristas habilitados conduzam veículos no território vizinho, facilitando o trânsito. Para quem não tem residência legal, a permissão para dirigir com a carteira do país de origem vale por 180 dias após a entrada no território vizinho.

