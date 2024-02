Numa linha.

Prazo prorrogado para inscrições no Prouni 2024 até hoje (2), 23h59. São 406.428 bolsas em 15.482 cursos de 1.028 instituições. Inscrição gratuita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Resultados em 6 de fevereiro (1ª chamada) e 27 de fevereiro (2ª chamada). Requisitos: ter feito uma das últimas duas edições do Enem, média mínima de 450 pontos, sem zerar na redação, e não ser treineiro.

