Amanhã, sábado (3), o Governo do Estado Acre estará no bairro Taquari, em Rio Branco, para mais uma edição especial do Programa Juntos pelo Acre.

O Programa tem se destacado como uma ação integrada, unindo diversos órgãos governamentais para proporcionar atendimentos e benefícios diretamente à população.

No evento deste sábado, a comunidade do Taquari terá acesso a serviços como saúde, educação, assistência social, entre outros.

Data: 03/02

Hora: 8h

Local: Escola Professor João Mariano da Silva – Taquari – Rio Branco/AC.

by JLab