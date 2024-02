Presta atenção, já ativou notificações?

Carnaval PE no New York Times e em oestadoacre.com

_____________ Pernambuco, um dos melhores carnavais do Brasil

Acabamos de finalizar os festejos carnavalescos e como Pernambuco brilhou no cenário mundial novamente.

Um brilho que foi além das fantasias das miríades de blocos de Olinda, deu até no NYT. parafraseando Jorge Bem Jor.

Sim, o desfile dos bonecos gigantes de Olinda, foi notícia no periódico norte-americano.

O jornal The New York Times publicou uma reportagem especial para falar dos bonecos, especialmente de um que reproduz a imagem do ator norte-americano John Travolta.

Intitulado “Como John Travolta se tornou a estrela do Carnaval”, o texto conta a história do boneco de 3,6 metros que completou 45 anos em 2024.

O boneco gigante, que faz referência ao personagem de Travolta no filme “Os Embalos de Sábado à Noite” (1977), é um dos muitos bonecos que se parecem com famosos na festa de Olinda.

Estão entre eles, por exemplo, Donald Trump, a rainha Elizabeth, o personagem Chavez, Xuxa, Ana Maria Braga, Freddie Mercury, David Bowie, Pelé, etc.

Em Recife surgiu a brincadeira que foi o tema do Carnaval, O Maior Carnaval em linha Reta do Mundo, abraçando a megalomania de nossa linda cidade.

O Galo da Madrugada, em todo o seu esplendor, surgiu em 1978 com a missão de resgatar o frevo de rua. Hoje, é reconhecido como o maior bloco carnavalesco do mundo, registrado inclusive no Guinness Book em 1984.

O Hino do Galo já foi interpretado por diversos artistas pernambucanos, entre eles Alceu Valença, na voz do qual a música ficou mais conhecida.

Este ano veio mais lindo que nunca, com ênfase nos elementos multiculturais de nosso Estado, na figura do Galo e na belíssima homenagem ao cantor Reginaldo Rossi.

Os Caretas em Triunfo deram show com suas chicotadas ao ar, como fortes cavaleiros em ação.

Os Papangus de Bezerro celebraram com uma festa encantadora, homenageando a cultura brega em nosso estado. Esta tradição remonta a 1881, quando mascarados alegravam as festas dos senhores de engenho, passeando pelas casas vizinhas e se divertindo comendo angu.

Trago trecho da linda canção de Reginaldo Rossi, Recife, Minha Cidade, como bem imaginou o poeta do Brega, vivemos os momentos de uma Cidade e um Estado com Encantos mil:

Recife Minha Cidade

… Hey, vem cá que eu quero te mostrar

Hey, a minha cidade, o meu lugar

Hey, Recife tem um coração

Hey, tem muito calor, muita emoção

… O povo daqui gosta de cantar

Tem religião, gosta de rezar

Tem cristianismo, tem candomblé

Tem muita cachaça e muita mulher

… Tem Luiz Gonzaga, rei do baião

Tem Alceu Valença, anunciação

E em Olinda o carnaval

O o melhor do mundo, é sensacional

… Recife é isso aí, bicho

(Hey) Muita alegria, muita música

(Hey) Muito sol, muita praia

(Hey)…

O Carnaval é um espelho da importância Nacional e Internacional de nosso lindo Estado.

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues, advogado e professor universitário