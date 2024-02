Caro(a) leitor(a), pare tudo…

O maior concurso público da história do Brasil

Modelo inovador lançado pelo Governo Federal, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) computou mais de 2,14 milhões de pessoas que fizeram o pagamento da inscrição ou tiveram direito à isenção. Os números foram anunciados nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, em coletiva de imprensa com a ministra Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). A dimensão do processo seletivo é tal que o número de confirmados supera a população total de países como Eslovênia, Guiné-Bissau, Trinidad e Tobago, Barein ou Estônia. Os dados indicam uma predominância feminina. As mulheres representam 56% dos inscritos (1,2 milhão), enquanto os homens totalizam 44% (938 mil).

Os candidatos estão em 5.555 dos 5.570 municípios do país, ou 99,7% do total. As provas serão aplicadas em 220 cidades, nas 27 Unidades da Federação, no dia 5 de maio. “Um dos grandes objetivos era conseguir que as pessoas pudessem não só se inscrever com facilidade, mas realizar a prova próximo de casa. Nesse formato, 94% da população apta a fazer o concurso terá uma cidade a menos de 100 quilômetros de distância para fazer a prova. Isso talvez reflita o fato de a gente ter gente praticamente do Brasil todo, como a gente gostaria”, afirma a ministra.

COTAS – No caso das inscrições confirmadas de candidatos que solicitaram cota, a maioria foi preenchida por negros (420.793). Na sequência aparecem pessoas com deficiência (45.564) e indígenas (10.444). No caso das pessoas que solicitaram Atendimento Especial, como as lactantes, elas chegaram a 54.219.

“Lembrando que, no caso indígena, vale para os concursos da FUNAI. Para os demais concursos, a gente tem cotas para pessoas negras e para pessoas com deficiência. Para a gente foi um grande sucesso”, avaliou a ministra.

SUPERIOR – Dos total de candidatos, 1,54 milhão realizaram o pagamento da Guia de Recolhimento da União e 600 mil ficaram isentos por pertencerem a quatro grupos: integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), bolsistas do Universidade para Todos, financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e doadores de medula óssea.

FAIXA DE RENDA – O balanço mostra ainda que do total de inscritos, 57,3% tem renda até três salários mínimos e 6,3% já ganha mais do que dez salários mínimos (R$ 14.120) e espera melhorar ainda mais a renda com os cargos que pagam acima disso.

PROCURA – O cargo com maior número de inscritos é o de Técnico em Indigenismo da FUNAI, de nível médio. São 323.250 candidatos. Na sequência, aparecem Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas (REGIÃO NORDESTE – IBGE), também de nível médio, com 316.543, e Auditor-Fiscal do Trabalho (MTE) – Auditoria e Fiscalização, com 315.899. O cargo com menos inscritos é o de Engenheiro (AGU) – Engenharia Agrônoma, que pertence ao Bloco 1, com 834 candidatos confirmados. Estudem e estejam preparados. Estamos aguardando ansiosamente os novos funcionários públicos, porque todas as áreas estão querendo muito os reforços” Esther Dweck ESTADOS E MUNICÍPIOS – Na divisão por Unidades da Federação, São Paulo lidera o número de inscritos, com 228.452. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (223.248), Distrito Federal (220.442), Minas Gerais (172.835) e Bahia (162.701). Juntos, eles respondem por quase 50% dos candidatos. A posição das Unidades da Federação muda quando a análise é feita levando-se em conta o percentual da população acima de 18 anos com inscrições confirmadas. Neste recorte, o Distrito Federal chega a 9,04% de todos os seus habitantes aptos para fazer as provas. Em seguida aparece o Amapá (4,06%), Roraima (3,76%) e o Acre (2,84%). A capital federal lidera a lista dos 20 municípios com mais inscritos, com 220 mil. Rio de Janeiro (127.248), São Paulo (88.050), Salvador (68.005), Belo Horizonte (62.658), Belém (57.315) e Recife (53.169) completam a lista das cidades com mais de 50 mil candidatos confirmados. CONSELHO – Ao fim do balanço, a ministra Esther Dweck deu alguns conselhos aos candidatos: “A partir de 25 de abril as pessoas têm que estar atentas para confirmarem dentro da sua página de inscrição o local de prova, para ter certeza de que recebeu o local e que está na cidade correta”, alertou a ministra. “E não se esqueçam de levar a caneta preta e a carteira de identidade e chegar uma hora antes do horário previsto para não ter nenhum tipo de problema. Estudem e estejam preparados. Estamos aguardando ansiosamente os novos funcionários públicos, porque todas as áreas estão querendo muito os reforços”, encerrou. ARRECADAÇÃO – O total arrecadado com as taxas de inscrição foi de pouco mais de R$ 126 milhões. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o valor é superior ao custo final do CPNU. Assim, a arrecadação é suficiente para garantir todos os investimentos com o concurso.

