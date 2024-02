Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com

Ao receber as primeiras famílias desabrigadas, no Parque de Exposições, a Prefeitura de Rio Branco precisou organizar toda a logística para assistir às famílias com acomodação, assistência, saúde e principalmente, alimentação. Nos primeiros dias as famílias foram abastecidas com marmitas providenciadas pela municipalidade até que o restaurante fosse preparado.

A partir do funcionamento do espaço, são produzidas diariamente 3.600 refeições, sendo 1.200 no café da manhã, almoço e jantar. O diferencial é que a pedido do prefeito de Rio Branco, a comida é servida em pratos de vidro, ao invés de plástico, para proporcionar um momento agradável na hora da refeição.

“A comida é de qualidade e contamos com nutricionista. Então é por isso que nós estamos aqui com a presença dos órgãos fiscalizadores. O prefeito também esteve aqui com o governador para ver como, de fato, a cozinha é higienizada com tudo dentro dos critérios da vigilância e a comida é de qualidade. E isso é com muito carinho que a gente faz, porque é um pedido do nosso prefeito, que a gente trate bem, dê alimentação boa para essas pessoas, para elas terem dignidade nesse momento que está se passando muito triste em nosso estado, principalmente na capital”, destacou a secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene.

O trabalho de alimentar as famílias desabrigadas está sendo realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), através do Restaurante Popular que é o responsável por fazer a distribuição das marmitas nos nove abrigos montados em escolas, sendo uma exclusiva para famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Segundo o diretor de Assistência Social, Ivan Ferreira, até esta quarta-feira (28), o Parque possui algo em torno de 300 famílias, totalizando mais de 1.000 pessoas assistidas em apenas um dos abrigos geridos pela municipalidade.

“Lembrando que todos os insumos são por conta da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) de recursos próprios e a partir do decreto de emergência assinado pelo prefeito Tião Bocalom, nós vamos estar comprando vários insumos, como também cestas básicas e kits”.