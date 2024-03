Ative agora mesmo notificações oestadoacre.com!

__

Mais de seis mil pessoas sem energia elétrica, 17 municípios em estado de emergência, quatro pessoas mortas. A cheia do rio Acre já está sendo apontada como a maior da história, pelo menos na cidade de Brasileia, a 230 quilômetros da capital do estado do Acre, Rio Branco. Calcula-se que mais de 20 mil pessoas estejam fora de casa neste momento, entre desalojados e desabrigados. E que pelo menos 23 comunidades indígenas do Acre já tenham sido atingidas pela enchente. Um quadro de desolação e sofrimento. Em Rio Branco, a elevação das águas já se aproxima da marca histórica de 18,4 metros, registrada em 2015.

(…)

Governo do estado relança campanha de ajuda ao Acre: doações de alimentos e itens essenciais são aceitas. As doações podem ser entregues na Biblioteca Pública de Rio Branco (Avenida Getúlio Vargas, 389 – Centro). Ou feitas via Pix (SOS2024).