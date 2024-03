Uma comitiva do governo federal desembarcou nesta segunda-feira (4) em Rio Branco.

A capital do Acre e mais 15 municípios foram fortemente atingidos pelas enchentes dos últimos dias.

Em 2023 o governo Lula enviou R$ 30 milhões para socorrer… …os municípios atingidos pela alagação, informa o ministro Waldez Góes

Waldez Góes publicou no X:

-Conforme determinação do presidente Lula irei ao Acre, numa força-tarefa para assistência à população atingida pelas enchentes.

Marina Silva também veio a Rio Branco na comitiva do governo federal.

SegundoWaldez Góes, as prefeituras de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro Do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido De Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri já podem solicitar recursos ao governo federal.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

Ressaltou o ministro Waldez:

-Estamos, a ministra Marina e eu, representando o presidente Lula, mas outros ministérios estão aqui conosco. Com quantas ações forem necessárias do governo federal, na transversalidade, a gente realiza no Acre, como fizemos no ano passado, quando foram enviados mais de R$ 30 milhões.

J R Braña B.

(…)