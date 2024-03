Cuidados: se a casa for alagada, não mexer na rede elétrica e desligar o disjuntor.

Energisa atua em conjunto com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para garantir segurança durante resgates. Clientes devem reportar perigos na rede elétrica pelos canais: aplicativo Energisa ON, Gisa ou 0800-647-7196.

Ministros visitam áreas atingidas pelas alagações dos rios e igarapés…

Comitiva foi até Brasileia…

Prefeitos das cidades mais afetadas pelas alagações do Acre se encontraram com os ministros…

Rio Acre atinge 17,84 metros na terça-feira, 5 de março, acima da cota de transbordo…

Dados do Corpo de Bombeiros revelam situação crítica: 97 abrigos públicos assistem 9.954 desabrigados em 14 cidades. Além disso, 17.480 pessoas estão desalojadas. Em Cruzeiro do Sul, cheia do Rio Juruá afeta 12.000.

Veja os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 2.052

Pessoas desalojadas: 1.616

N.º de bairros atingidos: 50

Abrigos: 13

Plácido de Castro (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 232

Pessoas desalojadas: 1.500

N.º de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 210

Pessoas desalojadas: 563

N.º de bairros atingidos: 7

Abrigos: 7

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 486

Pessoas desalojadas: 2.500

N.º de bairros atingidos: 7

Abrigos: 5

Assis Brasil (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 603

Pessoas desalojadas: 370

N.º de bairros atingidos: 14

Abrigos: 10

Epitaciolândia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.754

Pessoas desalojadas: 2.150

N.º de bairros atingidos: 6

Abrigos: 11

Santa Rosa do Purus (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 1816

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.276

Pessoas desalojadas: 2.220

N.º de bairros atingidos: 12

Abrigos: 16

Marechal Thaumaturgo (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 192

Pessoas desalojadas: 2.110

N.º de bairros atingidos: 3

Comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas atingidas: 119

Abrigos: 5

Manoel Urbano

Pessoas desabrigadas: 380

Pessoas desalojadas: 60

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 3

Feijó

Pessoas desabrigadas: 57

Pessoas desalojadas: 74

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 2

Porto Walter

Pessoas desabrigadas: 145

Pessoas desalojadas: 315

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 6

Previsão para terça-feira, 5 de março

Para esta terça-feira, 5, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia no oeste do Acre. Já na capital e demais regiões do estado a previsão é de céu nublado, com sol entre muitas nuvens, mormaço e pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e à noite.