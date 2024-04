Golpistas dos tempos de hoje põem fogo em exemplar da Constituição do Brasil nos atos ensandecidos do dia 8 de janeiro de 2023, na sede do STF.

Sem anistia aos predadores da democracia e das liberdades sociais, especialmente, aos arquitetos da trama sórdida…

…Os peixes grandes!

Para que nunca mais golpes ou tentativas aconteçam no nosso país.



J R Braña B.