O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza diversos canais de comunicação para orientar e informar o público sobre o programa Pé-de-Meia. Entre as ferramentas oferecidas, está o Portal de Atendimento, que direciona o usuário para informações sobre os seguintes serviços acerca da poupança do ensino médio: aplicativos Caixa Tem e Jornada do estudante; Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); adesão do estudante ao Pé-de-Meia; redes de ensino e unidades escolares; e informações sobre o programa. No Portal de Atendimento, basta clicar no banner do Pé-de-Meia para esclarecer dúvidas ou registrar qualquer solicitação para a equipe da Central de Atendimento do MEC, bem como pelo Chat Humano, disponível na parte inferior da tela, na opção “Como posso te ajudar?”

Além disso, o MEC disponibiliza, em seu portal, a página Canais de Atendimento, que apresenta a seção de Perguntas Frequentes sobre o programa Pé-de-Meia, assim como o aplicativo Jornada do Estudante e o Fale Conosco, por meio do telefone 0800 616161.

Veja como acessar cada um desses canais

Aplicativo Jornada do Estudante

No Jornada do Estudante, o usuário poderá consultar informações como: canais de atendimento do programa, participação no programa, status de pagamentos e calendários de pagamentos.

S eção de Perguntas Frequentes

Em Perguntas Frequentes, estão disponíveis informações voltadas aos estudantes e às redes de ensino. A seção também explica sobre o programa e a adesão do estudante ao Pé-de-Meia, além de tirar dúvidas sobre o CadÚnico e o aplicativo Caixa Tem — em que os alunos receberão os incentivos.

Fale Conosco do MEC: 0800 616161

Pé-de-Meia – Instituído pela Lei n.º 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. Seu objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Os estados, o Distrito Federal e os municípios vão colaborar e prestar as informações necessárias à execução do incentivo, a fim de possibilitar o acesso a ele para os estudantes matriculados nas respectivas redes de ensino.