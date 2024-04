Ufac – A reitora da Ufac, Guida Aquino, e a pró-reitora de Graduação, Ednacelí Abreu Damasceno, participaram da aula inaugural da turma do Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas no município de Assis Brasil, custeada com emenda parlamentar do ex-deputado federal Léo de Brito (PT/AC) e da deputada federal Socorro Neri (PP/AC), na tarde de sexta-feira, 12, no auditório da Prefeitura.

A oferta do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas faz parte do Programa de Interiorização da Ufac. E o ingresso foi realizado com processo seletivo específico e exclusivo para os moradores da região, com oferta de 50 vagas. “Temos buscado levar o sonho da graduação para todos os municípios do Acre. E essa não é uma tarefa fácil, por isso contamos sempre com o apoio dos nossos parlamentares”, disse a reitora.

