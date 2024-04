GdA – O governador do Estado, Gladson Cameli, encontrou o DJ Alok nesta sexta-feira, 19, em Brasília, para discutir o projeto de um show beneficente no Acre. A conversa também girou em torno do trabalho do artista na defesa da cultura dos povos originários, tão rica no Brasil e, sobretudo, no Acre. O líder espiritual, ator e músico acreano, Mapu Huni Kuin, que intermediou a reunião, também esteve presente.

(…)