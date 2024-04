O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (22), o encaminhamento de uma verba no valor de pouco mais de R$ 961 mil, destinada à pavimentação do acesso à Vila Campinas, no município de Plácido de Castro. Informou que o recurso é proveniente de emenda de sua autoria junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) e será investido na pavimentação de pelo menos 551 metros da Rua Tupis, que dá acesso à BR 364.

Segundo Petecão, com o dinheiro em conta, os trabalhos de pavimentação poderão ser iniciados nas próximas semanas. A expectativa é de que a conclusão ocorra até o final deste ano. Ao comentar sobre a importância desse investimento para a Vila Campinas, o senador disse ter ficado contente, por um lado, e decepcionado, por outro.

“A pavimentação do acesso à Vila Campinas e a construção da rodoviária de Campinas são duas antigas reivindicações da população local. Infelizmente, a verba para a rodoviária foi cancelada, mas conseguimos salvar essa pavimentação, que, finalmente, será concretizada”, disse Petecão.

Cancelamento da construção da rodoviária

No mesmo ano em que o senador viabilizou a pavimentação do acesso à Vila Campinas (2020), também viabilizou outros R$ 500 mil para a construção de uma rodoviária naquela vila. Porém, por falta de interesse da administração municipal, que não apresentou toda a documentação necessária em tempo hábil, os recursos foram cancelados pelo Ministério, em agosto de 2023.

“Uma grande decepção, não somente para mim, mas para a população. Foi uma grande perda. Não podemos colocar interesses e cores partidárias na frente dos interesses da população. Infelizmente, a prefeitura não enviou a documentação nos prazos estipulados pelo Ministério e acabamos perdendo a verba”, lamentou Petecão.

