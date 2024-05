Hoje é a última noite do arraial mais longo do Brasil, o de Sena Madureira…

O evento é promovido pela igreja católica da cidade e foi comandado meio século por padre Paolino (em memória).

São 31 dias de maio com novenas-missa e noitadas de arraial ininterruptas.

Não há outra igreja católica no Brasil que realize essa façanha religiosa contínua e de festa popular durante todo mês de maio.

-Eu não conheço isso em nenhuma igreja do Brasil – disse na novena de quinta-feira, 30, Frei Zezinho, que reassumiu a paróquia no município.

Então, se tiveres no principado de Sena, compareça à igreja da cidade.

E aproveite para fazer uma fé no Voo da Sorte(vídeo no final), emblemático brinquedo também que só existe no Arraial de Sena, e consiste num aviãozinho que levanta voo, tira rasantes nas cabeças dos apostadores e pousa.

Na hora do pouso e da parada em um número aleatório acontece o êxtase dos aficionados.

E o sortudo recebe ‘Uma linda galinha’, como pronunciava padre Paolino nos tempos áureos.

Inacreditável: durante toda existência de Pe. Paolino no comando da igreja e do arraial, o bilhete do Voo da Sorte ficou congelado em R$ 0,25.

Paolino dizia:

-É para todos poderem comprar…

E compravam…Todos!…(hoje o mesmo bilhete custa R$ 0,50 e segue muito barato).

Paolino foi o mais autêntico comunista que o Acre já conheceu.

Mas nunca disse que era comunista.

E eu tive o privilégio de conhecer e conviver de perto com esse personagem único.

Hoje vou estar na última noitada de arraial de Sena..

Uma volta ao passado necessária.

J R Braña B.

Em tempo: o Voo da sorte…assista