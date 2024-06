PMRB – O prefeito de Rio Branco, participou, nessa quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, da missa e da procissão realizada pela Igreja católica em alusão a data. Ainda era dia quando os fiéis começaram a chegar na Catedral Nossa Senhora de Nazaré para a celebração da missa. Em seguida centenas de fiéis percorreram as principais ruas do centro da cidade com cânticos e louvores a Deus.

“A única vez no ano em que Cristo eucarístico, a hostia consagrada, sai dos altares, das igrejas e vai para as ruas, para encontrar-se com o povo e abençoar o povo. E no ano, esta festa acontece duas vezes. Porque a festa de hoje é aquela que acontece na quinta-feira santa, mas como na quinta-feira santa é uma festa que fica muito escondida por causa da sexta-feira da paixão, por causa do sábado e domingo de Aleluia, aí foi criada essa nova festa para fazer acontecer de forma mais bonita, mais linda aquilo que não aconteceu na quinta-feira santa”, explicou o padre Leôncio Asfury.

