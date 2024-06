O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou nesta quinta-feira (6) a base do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Cruzeiro do Sul, para reforçar a parceria entre Legislativo e governo federal visando garantir melhorias para as rodovias no Acre.

O deputado Gonzaga, que tem como uma de suas bandeiras de mandato a luta por estradas de qualidade, visitou o órgão para acompanhar o andamento das obras de reconstrução da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Gonzaga agradeceu a engenharia da base do DNIT no Juruá, Karla Costa, pela atenção e parabenizou a profissional pelo trabalho que o órgão tem feito na região. Durante a visita, a engenheira garantiu ao parlamentar que o DNIT irá reconstruir 100 km da BR com o sistema macadame ainda este neste ano de 2024.

“Saí da reunião muito otimista, pois a doutora Karla nos deu uma boa notícia ao anunciar que o DNIT vai iniciar ainda este ano a construção de 100 km da rodovia com o sistema macadame, um sistema que tem dado certo na nossa região. Além disso ela falou da recuperação da BR-364 que segue com 11 equipes trabalhando. Quero parabenizar tanto a Karla como o superintendente Ricardo pelo trabalho quem eles têm feito para garantir uma estrada de qualidade que é o sonho da nossa população”, disse Gonzaga.

A engenharia Karla destacou a atenção especial que o presidente Luiz Gonzaga tem com a BR-364 e afirmou que o DNIT tem trabalhado para garantir uma estrada de qualidade o ano inteiro no Acre.

“Quero parabenizar o deputado Gonzaga pela luta em prol de uma BR de qualidade. E aproveitamos para anunciar que o DNIT tem trabalho pela reconstrução da rodovia. O projeto já está em fase de conclusão e ainda este ano acreditamos que as obras de reconstrução serão iniciadas. Estamos correndo atrás para que as obras sejam mais rápidas possíveis”, disse Karla.

