A partir de outubro, a Gol oferecerá voos diurnos para Cruzeiro do Sul, conforme anunciou o governador GladsonC. Os voos sairão de Brasília às segundas, quartas, sextas e domingos às 08:45, chegando às 12:00. O retorno será às 12:40, com chegada em Brasília às 20:05. As passagens já estão disponíveis no site da Gol.

