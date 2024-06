Edvaldo Magalhães critica gestão da Educação e cobra resolução de problemas

Durante a sessão desta quarta-feira (19) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez um discurso abordando a situação dos trabalhadores em educação e criticando a gestão atual da Secretaria de Educação do Estado.

Magalhães iniciou seu discurso cumprimentando os presentes e expressando seu apoio aos integrantes do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil no Salão Marina Silva. “Vocês sabem que podem contar aqui com o nosso apoio, é uma luta que já vemos travando há tempos e seguiremos ao lado de vocês”, afirmou.

O deputado justificou sua ausência na sessão anterior devido ao cancelamento de seu voo, o que o impediu de participar do encontro do Parlamento Amazônico. Ele destacou a manifestação dos trabalhadores em educação que ocorreu em Rio Branco e em outros municípios do Estado, ressaltando a principal reivindicação desses trabalhadores: a retomada da estrutura de tabela de suas carreiras.

Magalhães foi incisivo ao criticar uma nota divulgada pelo secretário de Educação, que ele classificou como “mentirosa do começo ao fim”. O deputado desmentiu três argumentos utilizados anteriormente para justificar a destruição da carreira dos professores:

Sobre a redução de recursos do Fundeb, Magalhães pontuou: “Foi provado por A mais B que a projeção feita por nós naquela comissão superou, e o argumento de redução de recursos caiu por terra, porque era mentiroso”, explicou, destacando que a arrecadação do Estado está aumentando, não diminuindo.

Em seguida, ele mencionou o impacto na Previdência: “Outra mentira, porque o que mais compromete hoje a previdência não são os professores e as professoras. Todo mundo sabe que é a segurança pública”, afirmou, criticando a gestão da educação por ter mais de 70% de contratos provisórios que não contribuem para a previdência estadual.

Em relação ao ajuste salarial de 14%, o parlamentar foi incisivo: “Mentira! Foi o piso nacional do magistério que cresceu 14%, o dinheiro vem dentro do cálculo do Fundeb”, disse, esclarecendo que o governo estava apenas cumprindo uma obrigação.

Edvaldo Magalhães também abordou a questão da inflação, apontando que o governo ainda deve ajustes relativos aos últimos anos. “A inflação do período foi 29,73%. O governo botou 20, 5, 5, 5, não cumulativo, ficou devendo”, afirmou.

O comunista agradeceu a convocação de uma reunião da Comissão de Educação para debater o tema com os sindicatos, marcada para a próxima terça-feira às 9 horas da manhã. “É preciso acabar com esse lero-lero”, disse ele, cobrando uma resolução concreta para os problemas apontados.

O deputado também denunciou um caso de corrupção envolvendo um pagamento de 12 milhões de reais por uma plataforma do Enem, que ele afirma ter sido pago adiantado sem a entrega das apostilas. “O secretário Aberson Carvalho pagou adiantado, sem receber as apostilas. O Tribunal de Contas está lá pedindo a devolução do dinheiro superfaturado”, denunciou.

Magalhães finalizou seu discurso cobrando a votação de um Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo deputado Eduardo Ribeiro, que está engavetado há quase um ano. “Fica todo mundo dizendo, nós temos que fortalecer a indústria local, nós temos que fortalecer as empresas locais. E o secretário abre-se na carona, a carona da corrupção”, concluiu.

Andressa Oliveira