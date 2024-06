Essa manchete precisa ser lida e compreendida na sua natureza, nas entrellinhas.

Nada é por acaso.

Daqui a pouco o BC, por meio da salinha do Copom, vai informar se a taxa de juros(Selic) vai cair, subir ou manter-se em(10,50%).

A manchete do Grupo Globo é pra influenciar a opinião pública, como que dizendo que o responsável pela desvalorização do Real é o governo, melhor, são as críticas do presidente contra o burocrata Roberto Campos, chefe do Banco Central (indicado ainda pelo inqualificável ex-presidente).

Juros altos é ruim para todos, exceto para o mercado (os ricos, incluindo parte da mídia, que todo dia ganha rios de dinheiro no mercado financeiro)…

Grande parte da mídia é sócia do mercado…E o defende com unhas e dentes….Não está nem aí para os interesses do país.

E torce para que os juros não caiam…

Entende agora porque a chantagem sobre o governo Lula, que desde o começo pede a queda dos juros no Brasil?

Pois é…este blog não é só informativo…É, principalmente, de formação, Formativo!



J R Braña B.