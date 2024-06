Neste dia 28 de junho, os servidores da Fundhação Hospitalar foram surpreendidos ao perceberem que seus salários foram depositados em dobro devido a um erro operacional no sistema de pagamento da instituição.

Ao verificarem seus extratos bancários, notaram que o valor creditado era o dobro do esperado.

Em resposta ao ocorrido, a Fundhação Hospitalar emitiu um comunicado solicitando que os servidores devolvam o montante recebido a mais.

A fundação alerta ainda no comunicado que a não devolução por parte dos servidores dos valores indevidamente creditados em suas contas resultará na suspensão do pagamento do salário referente ao mês de julho.

Melhor devolver, pessoal.

Se algo não nos pertence, não nos pertence, e ponto final.

J R Braña B.