Nesta quinta-feira, 4 de julho, deu início, na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco, um workshop promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O evento acontece durante o dia(9-17h) e contará com a presença da presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, além de autoridades e técnicos da autarquia, vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

O evento foi planejado a pedido do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) e contará também com a presença do governador Gladson Cameli e secretários estaduais.

Durante o encontro, serão oferecidos atendimentos a prefeitos e a gestores educacionais sobre programas e ações da instituição, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o Plano de Ações Articuladas (PAR) e o Programa Caminho da Escola.

Além dos serviços, serão anunciados novos investimentos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Educação) a municípios e ao governo estadual, além da retomada de obras paralisadas através do programa Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante.

Para a presidente do FNDE, a realização deste evento é de extrema importância por diversas razões. Primeiramente, por proporcionar uma oportunidade a prefeitos, secretários e gestores educacionais para que compreendam melhor os programas e ações do FNDE, facilitando a implementação eficaz de suas políticas públicas nos municípios.

“Além disso, o anúncio de as novas obras a serem implementadas pelo Novo PAC Educação e a retomada de obras paralisadas por meio do ‘Pacto Nacional pela Retomada de Obras e Serviços de Engenharia’ são imprescindíveis para garantir a infraestrutura necessária à educação, assegurando a conclusão de obras essenciais e a adequação das novas instalações para receberem estudantes”, afirmou Fernanda.

Confira a programação:

09h00 – Abertura do evento com a presença da presidente do FNDE e demais autoridades

– Abertura do evento com a presença da presidente do FNDE e demais autoridades 10h15 – Assinatura simbólica de termos de compromisso para a retomada de obras

– Assinatura simbólica de termos de compromisso para a retomada de obras 11h00 – Início dos atendimentos com os técnicos do FNDE

– Início dos atendimentos com os técnicos do FNDE 12h00 – Pausa para almoço

– Pausa para almoço 14h00 – Retorno dos atendimentos

– Retorno dos atendimentos 17h00 – Término do evento