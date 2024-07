Traz o Página 12 neste sábado.

‘Para que a busca pelos netos desaparecidos na ditadura militar argentina não pare’, é a manchete do jornal argentino.

Para que la búsqueda de nietos no la frene Milei

Si hay algo que tiene Abuelas de Plaza de Mayo es la capacidad de avanzar hacia un objetivo de manera incansable y sin importar los escollos o el tiempo transcurrido. Avanzan hasta que lo consiguen. Es por eso que ahora, y en base a esa historia, las Abuelas lanzaron una campaña nacional e internacional para juntar firmas que acompañen una solicitada donde se exprese el rechazo a “la embestida masiva del Poder Ejecutivo contra todos los consensos y políticas públicas construidas a lo largo de estos 40 años de democracia”.

oestadoacre traduz:

-Se há algo que as Avós da Praça de Maio têm, é a capacidade de avançar em direção a um objetivo de maneira incansável, independentemente dos obstáculos ou do tempo decorrido. Elas avançam até conseguir. É por isso que agora, baseando-se nessa história, as Avós lançaram uma campanha nacional e internacional para recolher assinaturas que acompanhem uma solicitação onde se expressa a rejeição à ‘investida massiva do Poder Executivo(governo Milei) contra todos os consensos e políticas públicas construídas ao longo desses 40 anos de democracia’

(…)

Em tempo: o presidente de extrema-direta argentino, Javier Milei, chega a Santa Catarina neste domingo e se encontra com o seu igual brasileiro(em ideologia política, ideologia econômica antipovo) o ex-presidente inelegível.

J R Braña B.