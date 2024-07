Essa informação da coluna do Lauro Jardim, esta semana, em O Globo, ficou escondida das grandes manchetes da mídia pró-mercado….Do próprio O Globo, que não a deu na capa de seus portais.

Por que, hein? 😂

Leia a informação de Lauro:

O superávit recorde da conta-petróleo do Brasil

A conta-petróleo do Brasil (a diferença entre as exportações e importações de petróleo, derivados e gás natural) alcançou US$ 14 bilhões entre janeiro e maio, de acordo com dados da ANP. Significa um aumento de 36,3% ante o mesmo período de 2023.

Para que se tenha uma ordem de grandeza desses números, se o resultado da conta-petróleo de 2023 (US$ 24,7 bilhões) for somado com a de 2024 (até maio), chega-se a US$ 38,8 bilhões — 77,3% do total registrado em todo o governo Bolsonaro, quando a conta-petróleo alcançou um total de US$ 50,2 bilhões.

O ótimo resultado de 2024 em comparação com 2023 foram resultado de alguns fatores. Ei-los:

* Aumento na produção de petróleo: 6%.

* Aumento na exportação de petróleo: 32,4%.

* Receita com exportação de petróleo: 31,2%.

* Aumento na exportação de derivados: 7,9%.

* Receita com exportação de derivados: 8%.

* Redução na importação de derivados: – 3,8%.

* Expressiva redução com gastos de importação de derivados: – 11,5%. (…) Grifo meu: tudo muito bom…Bem diferente da Petrobras do tempo do governo anterior etc etc…Porém, o preço do combustível na bomba não justifica…É preciso acabar com essa paridade com o preço internacional… Grifo meu 2: tudo isso em benefício dos acionistas privados, na maioria…Em Rio Branco, R$ 7 e poucos um litro de gasolina….VTNC! J R Braña B.