As tradicionais montadoras de carros no Brasil (e no mundo) entraram em desespero com os carros elétricos chineses, que já, já vão dominar o mercado..

Essa manchete do UOL é o sinal do desespero das montadoras conhecidas.

Por enquanto, os carros elétricos são para países e regiões ricas (em infraestrutura de eletropostos, os postos em condições de fornecer o carregamento desse tipo de veículo).

O Brasil dificilmente vai entrar de boca no carro elétrico…(vai levar um tempo considerável)

Pela pressão das montadoras tradicionais e também porque não há infraestrutura necessária para uma frota 100% de carros elétricos.

Lembremos que somos periferia do Capitalismo.

E pioramos essa condição nos quatro anos do Pal(mito) (dos otários).

Simples assim.

Exceto se a China e Brasil…

Bem… Aí serão outros quinhentos.

