-Neste dia 15/07/2024, o assessor Cassio da Casa Civil entrou em contato para nos informar que buscará alinhar as propostas do Movimento Cabeças Brancas e sindicatos da educação, sobre a volta tabelas salariais com a recomposição reivindicada por todos nós.

(Do Movimento Cabeças Brancas(MCB) a oestadoacre)