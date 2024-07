Nesta quinta,18, o Grupo de Apoio às pessoas em situação de rua (GdA) promove a adesão ao Plano Ruas Visíveis na sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) às 8h30. O evento visa efetivar direitos fundamentais para a população vulnerável, com a participação do Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, e autoridades estaduais, fortalecendo o compromisso com a inclusão social.

oea