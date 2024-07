PMRB – A Prefeitura de Rio Branco solicitou para a empresa Ricco Transportes Coletivos a ampliação da frota de veículos, no sentido de melhorar e reduzir ainda mais o tempo de espera pelos usuários nas paradas de ônibus e no próprio Terminal Urbano da capital.

Solicitação atendida. Segundo o superintendente da RBtrans, Clendes Vilas Boas, 21 novos ônibus chegarão no próximo domingo (21), para somar aos 105 ônibus que circulam diariamente. Ele explicou ainda que o problema trabalhista entre a empresa e seus colaboradores não tem ligação com a gestão municipal e que os ônibus retidos por via judicial, em nenhum momento afetaram o tempo de espera pelos usuários que usam esse meio de transporte.

“Os ônibus que foram retirados não afetaram a questão do transporte de Rio Branco. Até domingo chegam mais 21 unidades, ou seja, sairam 16, vão retornar 21. Nós não temos nada a ver com as transações comerciais ou empresa particular, apesar de estar aqui na condição de uma prestação de um serviço público, provisoriamente, até que a nossa licitação seja colocada novamente em pauta e seja resolvida toda essa situação de uma vez por todas”, disse o superintendente.

Com a notícia de que a Prefeitura de Rio Branco, vem trabalhando para melhorar cada vez mais o sistema de transporte coletivo na capital, o usuário que precisa desse meio de locomoção diariamente, como o acadêmico Vitor Gomes, acredita que o tempo de espera nas paradas e no Terminal Urbano melhore significativamente.

“Agora tendo essa solução dada pela prefeitura acredito que a tendência é melhorar”, disse.

O aposentado Raimundo dos Santos, que usa o transporte coletivo diariamente falou que o tempo de espera dele é entre 30 e 40 minutos, no máximo, e não tem do que reclamar.

“Se vem um Calafate eu pego, se vier um Fundhacre eu pego, da minha linha. E o Floresta também. Com essa organização que vai chegar vai ficar bom. Vai melhorar mais.”

O estudante Andrei carvalho, que precisa chegar em horários determinados, diz que com mais ônibus, o sistema de transporte terá mais regularidade e vai facilitar a vida de todos.

“A tendência é essa, melhorar a trafegabilidade das pessoas, que a gente possa chegar com a melhor condição no trabalho, na escola.”