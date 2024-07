Nesta quarta-feira, 24 de julho, o presidente do CNJ e do STF, ministro Luís Roberto Barroso, estará em Rio Branco para compromissos importantes.

Às 9h30, ele fará uma palestra na Escola Armando Nogueira sobre “Como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo”, destacando a importância da educação e cidadania.

Às 11h, Barroso receberá a insígnia da Ordem do Mérito Judiciário, a maior honraria da Justiça acreana, em uma sessão solene no TJAC. Além disso, ele se reunirá com magistrados locais para trocar experiências e fortalecer os laços com a magistratura acreana.

Agenda do Ministro Barroso

9h30 – Palestra na Escola Armando Nogueira

11h – Sessão Solene de Outorga da Ordem do Mérito Judiciário no TJAC

