Na madrugada do dia 13 de julho, antes de tomar o voo, encontrei Sandro Fidelis no saguão do aeroporto de Rio Branco.

Conversamos uns 15 a 20 minutos.

Fomos colegas de Bradesco em 1983.

Eu tinha 20 anos; Sandro tinha 16 ou 17 anos.

Trabalhávamos no mesmo setor na agência centro, a que inaugurou no Acre os cartões magnéticos.

Me assustei quando vi há pouco a notícia no ac.

Nosso encontro no aeroporto foi uma despedida….

…E nem sabíamos.

Vá em paz meu amigo Sandro.

J R Braña B.