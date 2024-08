ABDI entrega equipamentos do Complexo Industrial do Café durante a ExpoJuruá

Os primeiros equipamentos do Complexo Industrial do Café – o maior complexo industrial de beneficiamento do café da agricultura familiar da região Norte, chegaram em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 1, e estão expostos em frente ao parque de exposições onde acontece a ExpoacreJuruá.

Ao todo, chegaram seis secadores de 15 mil litros representando cerca de 40% do total de equipamentos do complexo industrial, que está sendo construído pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria Cooperativa de Produtores de Café dos municípios do Vale do Juruá (Coopercafé).

Orçado em mais de R$ 8 milhões e com contrapartida da Coopercafé no valor de R$1,7 milhão, a construção da estrutura já alcançou mais de 90% do total.

“Esse investimento que a ABDI está trazendo pro Acre tem foco no cooperativismo, na sustentabilidade e na agricultura familiar. O Complexo Industrial do Café é um projeto econômico que transforma a vida das pessoas e impacta positivamente toda essa importante região do Acre”, disse a diretora de Economia Sustentável, Perpétua Almeida.

A diretora destacou ainda a continuidade do projeto mesmo após a inauguração do complexo industrial, prevista para dezembro deste ano.

“Vamos manter o acompanhamento aos produtores para que sejam capazes de fazerem com sucesso e autonomia a gestão de seus próprios negócios, sem se descuidarem da gestão ambiental e financeira, como verdadeiros empreendedores. Isso porque, como sempre digo, desenvolvimento sustentável precisa ser sustentado, até que os empreendedores estejam suficientemente empoderados”, acrescentou.

O analista de Produtividade e Inovação da ABDI, Eduardo Tosta, explica a importância dos equipamentos para o funcionamento do complexo.

“São os principais e maiores componentes do complexo. Tudo gira em torno deles. É claro que os outros são importantes e necessários, mas o secador é o principal equipamento para esse processo de beneficiamento do café”.

Segundo o presidente da Coopercafé, Jonas Lima, a estimativa é de que mais de três milhões de pés de cafés estejam sendo cultivados em todo o Juruá, incluindo pequenos, médios e grandes produtores, cooperados e privados. Ele agradeceu o apoio e investimento do Governo Federal, por meio da ABDI.

“O sentimento é de gratidão ao receber essas carretas com os primeiros equipamentos do Complexo Industrial do Café”.

Café Amazônia Sustentável

O projeto Café Amazônia Sustentável, iniciativa da ABDI, tem como objetivo implementar um modelo cooperativista socioeconômico sustentável de beneficiamento de café, proveniente de culturas familiares da região do Vale do Juruá, no Acre – o Complexo Industrial do Café.

Estima-se que o projeto atinja, até o final de 2024, mais de 150 famílias e 1.500 pessoas. Atualmente existem 1,5 milhões de pés de cafés plantados na região pelos produtores cooperados, sendo que mais da metade dessas plantações são de pequenos e médios produtores.

A previsão é de que, na safra de 2025, serão produzidas 34 mil sacas de café oriundas do projeto.

Entre os principais benefícios estão o aumento da produtividade e da qualidade do café, aumento de renda direta e indireta dos agricultores familiares da região, incremento de toda cadeia produtiva do café, aumento do número de produtores de café e de áreas cultivadas, redução de gargalos produtivos da cadeia, transformação regional, melhoria da qualidade de vida dos agricultores e da região de forma geral.