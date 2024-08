Tudo indica que há mais tretas entre o prefeito de Sena, Mazinho, e o deputado federal Gehlen Diniz, pré-candidato a prefeito do município – do que disputas por poder no município ou mesmo imagina a vã filosofia do senso comum.

A rixa, nota-se, é mais que politica.

Sintoma?

Avançou para o campo pessoal.

E, pelo que consta e se vê, parece ser insuperável.

Sena vai sangrar muito ainda com essa contenda…

A história de um século da cidade é de sangramentos…

… Visíveis e invisíveis.

a. ZHO,

(o sabe tudo da política)