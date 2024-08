A Ufac realizou a cerimônia de abertura do 2º Congresso em Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde na Amazônia. O evento ocorre nesta terça-feira, 6, e quarta-feira, 7, no Teatro Universitário, campus-sede, com representantes de diversas instituições de ensino e pesquisa, além de membros da comunidade acadêmica. A programação inclui palestras, mesas-redondas e apresentação de trabalhos científicos.

A reitora Guida Aquino ressaltou a importância do congresso para a consolidação dos programas de pós-graduação da instituição. “Estamos muito felizes com a realização deste segundo congresso, que reflete o esforço conjunto de toda a nossa equipe e a dedicação em promover o avanço científico na Amazônia Ocidental.”

O congresso, idealizado pelos programas de pós-graduação em Ciências da Computação, Ciências da Saúde e Saúde Coletiva, é uma oportunidade para o compartilhamento de conhecimentos, estabelecimento de conexões e fortalecimento das pesquisas na área da saúde na região amazônica.

O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, Moisés Diniz, destacou a importância da Ufac para a pesquisa. Ele mencionou que, em uma parceria com governos da Alemanha, Suíça e Reino Unido, a Ufac conseguiu assegurar R$ 90 milhões para pesquisas na Amazônia. “Mesmo sendo uma universidade distante dos grandes centros, conseguimos competir em igualdade de condições, ficando entre as quatro primeiras instituições em número de projetos de pesquisa apresentados; isso mostra o potencial que temos aqui na Ufac.”

(…)