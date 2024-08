Nesta madrugada, o prefeito Bocalom homenageou seu pai, João Silvério, em seu 101º aniversário. Numa postagem, expressou alegria e saudade, destacando como os ensinamentos de trabalho, honestidade e princípios do pai continuam a guiá-lo. ‘Apesar da saudade, as memórias e o amor de João Silvério são um conforto, com a esperança de um reencontro eterno.’