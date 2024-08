É o legado de Bolsonaro e seu desgoverno, que desorientaram o país de Norte a Sul.

Qual legado? O pior Congresso da história do Brasil.

O Orçamento Secreto foi o maior escândalo já protagonizado no Congresso brasileiro com o aval do poder executivo…

Bolsonaro nunca quis governar porque não sabia nada sobre como comandar uma nação.

E largou tudo nas mãos do Congresso(do Centrão e sua banda), que deitou e rolou com o Orçamento Secreto…

… Com participação ativa, lembre, do Acre…

Recorda?

E o pior: esse mesmo Congresso segue chantageando o governo de tudo quanto é jeito para comandar bilhões e bilhões das emendas.

Pior ainda: o governo Lula não explica isso à população porque depende totalmente desse Congresso para avançar em algumas coisas para o país e levar o mandato até o fim.

A travessia será longa.

O estrago da desorientação política, talvez, leve décadas para ser anulado, reduzido…

… A retomada do curso normal do Brasil talvez nem seja para a minha geração.



J R Braña B.